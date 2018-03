Prozessauftakt gegen Sandras Peiniger in Tulln

Überfallen, verschleppt und vergewaltigt: Das Martyrium eines erst 15 Jahre alten Mädchens im April 2017 in Tulln hatte in ganz Österreich für Entsetzen gesorgt. Drei Asylwerber sollen für die grausame Tat verantwortlich sein – zwei von ihnen, ein Afghane sowie ein Somalier, sitzen seit Dienstag in Tulln auf der Anklagebank. Der dritte Täter ist bis heute spurlos verschwunden.