Mann bricht in Wohnung ein, attackiert Ex-Freundin

Es muss ein großer Schock für eine 30-Jährige gewesen sein, als sie am Mittwochnachmittag in ihrer eigenen Wohnung in Wien wahrlich ungebetenen „Besuch“ bekam. Ihr aggressiver Ex-Freund hatte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und attackierte die Frau mit einem Schlag auf den Kopf – der 30-Jährigen gelang es jedoch, die Polizei zu alarmieren. Der 33-Jährige wurde festgenommen.