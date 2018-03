Mordversuch mit Baseballschläger

Es war der 16. August 2017 als sich die beiden Arbeiter zu einer Aussprache auf einem Spielplatz in Saalfelden trafen. Thema war die Schwester des nun Angeklagten, die Ex des Kontrahenten. Der ältere Pinzgauer hatte nämlich eine Beziehung mit ihr. Dieses Verhältnis hatte aber die Frau beendet, da sich der 26-Jährige offenbar nicht so sehr an die Treue hielt. Zumindest hegte die Frau diesen Verdacht und fragte ihren Bruder, ob er dies bei einem Treffen mit ihrem Ex-Freund klären könnte.