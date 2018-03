Shitstorm gegen US-Club nach Pferde-Show mit Model

Der Auftritt eines Schimmels in einem Nachtclub in Florida hat für gehörigen Wirbel gesorgt: Das Tier musste mit einem halbnackten Model als Reiterin auf der Tanzfläche posieren. Doch die Menschenmassen, die Rauchschwaden und die Geräuschkulisse verschreckten das Pferd völlig. Das Tier warf das Model zu Boden und versetzte die Gäste in Panik. Der Club - die Mokai Lounge in Miami Beach - sieht sich nun mit einer polizeilichen Ermittlung und einem Shitstorm im Internet konfrontiert.