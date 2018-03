Ex-ORF-Chefredakteurin Teschl als neue Landesrätin

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat am Freitag nach einer Sitzung des ÖVP-Landesparteivorstandes ihr Regierungsteam für die kommende Legislaturperiode vorgestellt. Größte Überraschung: Christiane Teschl, Ex-Chefredakteurin im ORF Niederösterreich, zieht in die Landesregierung ein. Auch Martin Eichtinger, derzeit Botschafter in London, wird Landesrat. Der bisherige Landesrat Karl Wilfing folgt als Erster Landtagspräsident auf Hans Penz. Soziallandesrätin Barbara Schwarz scheidet mit der konstituierenden Sitzung am 22. März aus der Landesregierung aus.