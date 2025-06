Nackt-Malereien statt vermeintlichem Bombenpaket

Nach dem brutalen Amoklauf an einem Grazer Gymnasium, der zehn Menschen das Leben kostete, sind vor allem Polizei, aber auch Lehrer und Schüler in höchster Alarmbereitschaft. Kein Wunder also, dass sofort die Beamten gerufen wurden, als am Freitagvormittag bei einer Klagenfurter Schule ein verdächtiges Paket aufgefunden wurde.