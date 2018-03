CL-Reform: Kritik von Salzburg-Sportchef Freund

2019 könnte Österreichs Meister dann einen Fixplatz in der Königsklasse erhalten. Salzburg hat es mit Punkten im Europa-League-Achtelfinale gegen Dortmund selbst in der Hand, Platz elf in der maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung abzusichern. Freund freut die Entwicklung, zumal dann auch dem Cupsieger ein Fixplatz in der Europa League winkt. „Das wäre etwas Außergewöhnliches für die österreichische Bundesliga.“