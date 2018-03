Staatsziel: Regierung räumt Wirtschaft Vorrang ein

Zwölf-Stunden-Arbeitstag noch heuer?

Nicht enthalten in dem beschlossenen Maßnahmenbündel sind die für diese Regierungsperiode angekündigte Steuersenkung für Unternehmen und die Einführung des Zwölf-Stunden-Arbeitstages. Erstgenanntes ist im Zug einer Steuerreform 2020 geplant, Zweiteres will Regierungschef Kurz in der ersten Hälfte oder gar im ersten Jahr der Regierungsperiode, also noch heuer, umsetzen. Wirtschaftsministerin Schramböck sagte, man arbeite am Zwölf-Stunden-Tag, dies sei eine große Forderung der Unternehmen.