Wer schützt eigentlich den vernetzten Kühlschrank?

Virenjäger drängen ins Netzwerk-Business

Trend Micro ist in diesem Feld bereits recht aktiv: Einerseits, indem man große Cloud-Anbieter bei der Absicherung ihrer Infrastruktur unterstützt, andererseits, indem man die Zusammenarbeit mit Router-Herstellern sucht und selbst Geräte baut, die das Treiben im Heimnetzwerk überwachen. Mit Home Network Security haben die Japaner in einigen Ländern – leider noch nicht in Österreich – bereits so ein Gerät am Start.