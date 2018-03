US-Strafzölle: Kurz für „harte Gegenmaßnahmen“

Handelsministerin: „Krieg kommt in meinem Wortschatz nicht vor“

Handelsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hält nicht viel von Strafzöllen. „Das hat uns noch nie weiterbracht, sondern was wir brauchen, ist Innovation“, sagte sie am Mittwoch nach einem Besuch bei der EU-Kommission in Brüssel. Schramböck wollte auch nicht von einem Handelskrieg sprechen. „Krieg kommt in meinem Wortschatz nicht vor.“ Der gemeinsame Handel habe Europa, Österreich und die USA weitergebracht. Innovation sei sowohl für die Industrien in Europa als auch in den Vereinigten Staaten nötig. Die Wirtschaftsministerin warb auch für weitere Handelsabkommen. „In einer Zeit, wo es mit den USA vielleicht etwas schwieriger geworden ist, wie wir gesehen haben und am Beispiel des Stahls sehen, da ist es wichtig, internationale Handelspartner zu haben“, sagte sie.