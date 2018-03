Schweiz darf über Pflichtgebühren abstimmen

Sind die Abgaben an den ORF Zwangsgebühren oder unerlässlich, um in unserer Demokratie einen unabhängigen Journalismus zu ermöglichen? Während bei uns nur in TV-Runden, Online-Foren, Zeitungskommentaren und an den Stammtischen des Landes über dieses für die Bevölkerung heiße Thema diskutiert werden darf, können die Schweizer am kommenden Sonntag über die Abschaffung der Rundfunkgebühren abstimmen.