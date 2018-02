Empörung über Sex-Fragen im Aufklärungsunterricht

„Sind solche Fragen an 10- bis 12-Jährige noch normal? So kann man Kindern doch gleich einen Porno zeigen. Das ist ja pervers“, ist Sandra Wallner aufgebracht. Am vergangenen Freitag wurden die 11-jährigen Tochter und ihre Klassenkameraden im Zuge des Aufklärungsunterrichts mit einem Fragebogen konfrontiert, der nicht nur der besorgten Mutter merkwürdig vorkam. „Ich bin damit zur Polizei und auch die Beamten glaubten ihren Augen nicht“, so die Unterländerin.