Ex-SPÖ-Minister Darabos jetzt Tatverdächtiger

Was dem Ex-Minister zum Verhängnis werden könnte: Es existieren gleich zwei Vergleichs-Verträge von ihm und der Firma Eurofighter. So unterschrieb Norbert Darabos am 24. Mai 2007 im SPÖ-Gartenhotel Altmannsdorf Vergleich Nr. 1 mit dem damaligen Eurofighter-GmbH-Manager Aloysius Rauen. In diesem Hotel-Blockzettel-Vertrag enthalten: drei Jets weniger, sechs gebrauchte statt neuer Maschinen etc.