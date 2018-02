Dieser Mann soll die deutschen Ski-Stars beflügeln

Der Deutsche Skiverband will sich nach den Olympischen Winterspielen ohne Medaille vor allem im Bereich Material stark verbessern. Dazu stellt der Verband den ehemaligen Servicemann von Bode Miller und Didier Cuche, Chris Krause, als neuen Cheftechniker ein, gab Alpinchef Wolfgang Maier am Samstag bekannt. Krause ist Kanadier und wohnt in Deutschland.