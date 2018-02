Karriereende? Vonn denkt nur an Stenmark-Rekord

Die Winterspiele in Korea waren ihre letzten. Olympia werde sie vermissen: „Dieser Druck, an einem Tag alles geben zu müssen, Medaillen-Hoffnungen zu haben, das Land zu repräsentieren. Ich liebe es. Ich wünschte, ich könnte weiterfahren und mein Körper würde nicht so wehtun", sagte Vonn, die sich nun wieder voll und ganz auf den Weltcup konzentrieren kann.