Österreich erfolgreichste Alpin-Nation bei Olympia

Österreich war wie schon vor vier Jahren in Sotschi die beste Alpin-Nation bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Dank Silber im abschließenden Teambewerb am Samstag holten die ÖSV-Fahrer in elf Bewerben dreimal Gold (2 x Marcel Hirscher, Matthias Mayer), zweimal Silber (Anna Veith, Team) und zweimal Bronze (Katharina Gallhuber, Michael Matt). Im Video oben sehen Sie das aktuelle Olympia-Studio!