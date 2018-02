Goggia holt Gold! Pleite für unsere Speed-Damen

Sofia Goggia ist Olympiasiegerin. Die sympathische Italienerin führt nicht umsonst im Abfahrts-Weltcup. Das zeigte sie nun auch bei den Winterspielen in Südkorea, wo sie mit einer kompromisslosen Fahrt die schnellste Zeit in den Schnee zauberte. Nach dem Super-G, bei dem sie nur auf Platz elf landete, fuhr sie mit viel Wut im Bauch. Dass ihr die Strecke in Jeongseon liegt, zeigte sie bereits mit dem Weltcupsieg 2017.