Mutige Angestellte verfolgt Juwelier-Dieb

Frecher Trickdiebstahl beim Juwelier Lährm in der Filiale beim Schatz-Durchhaus am Universitätsplatz in Salzburg: Ein seriös gekleideter Kunde zeigte am Dienstag Interesse an einem sündteuren Collier. Er überlistete die Angestellten, steckte das Schmuckstück ein und verließ das Geschäft. Eine der Verkäuferinnen rannte ihm nach.