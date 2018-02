Hirscher: „Jetzt geht mir langsam der Saft aus!“

Es geht an die Substanz

Für Hirscher lief wieder einmal alles nach Plan. Obwohl er gestand: "Ein paar Geschicklichkeitsfehler sind mir im zweiten Durchgang schon passiert, so einfach war's gar nicht. Aber ich habe gewusst, ich muss auf 'Alles oder nichts' setzen." Und das tat er. Mit bestechender Präzision jagte er die Piste hinunter, versetzte die ganze Sportwelt wieder einmal in Staunen.