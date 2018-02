Eltern radelten 17.000 Kilometer, um Sohn zu sehen

Das Paar gewöhnte sich im letzten Jahr an die schwierigen Verhältnisse, Sie lassen sich auch durch die kalten Außentemperaturen in Korea nicht abschrecken, sie schlafen im Freien im Bogwang Phoenix Snow-Park, wo die Freestyle-Wettbewerbe sind. „Das wichtigste ist, dass der Traum meines Sohnes in Erfüllung geht. Ich wollte einfach bei diesem Moment unbedingt dabei sein“, sagte der Vater. Bei seinem ersten Olympia-Auftritt am Samstag wird Mischas Mutter ebenfalls im Publikum die Daumen drücken. Wenn der Sohn überhaupt starten kann. Am Montag trainierte er überhaupt erstmals seit der Gehirnerschütterung, die er sich vor einer Woche zuzog, auf der Schanze.