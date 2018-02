Das Schicksal der SPÖ wird in Kärnten entschieden

Auch Salzburg und Tirol wählen bald

Weniger rosig ist die Situation für die Sozialdemokraten in Tirol (dort wird am 25. Februar gewählt) und in Salzburg (22. April). In beiden Ländern ist die ÖVP stark, die Umfragewerte sind gut. Derzeit regiert die einstige Großpartei SPÖ nur noch in Wien, Kärnten sowie dem Burgenland.