SPÖ sucht fleißige Leute mit Prinzipien

In der Parteizentrale in Wien und den SPÖ-Filialen in den Bundesländern ist die Nachricht so verstanden worden, dass künftig mehr Professionalität und eine deutlich höhere Prinzipientreue erwartet wird. In der SPÖ-Zentrale sollen schon in den kommenden Wochen diverse Versorgungsfälle durch neue, motivierte Mitarbeiter ersetzt werden.