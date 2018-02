Olympia: Russen veranstalten Ersatzspiele im März

Russland will nach Angaben von Vize-Regierungschef Witali Mutko im März Alternativwettkämpfe für die Sportler abhalten, die nicht an den Olympischen Winterspielen teilnehmen durften. Das Sportministerium kläre mit den Verbänden die Termine und Orte, sagte Mutko am Donnerstag in Moskau. Auch ausländische Sportler würden eingeladen.