Ramalho als Fragezeichen bei Red Bull Salzburg

Zum Beginn einer Serie von sieben Spielen in drei Wochen muss der FC Red Bull Salzburg in der 22. Bundesliga-Runde nach Vorarlberg. Das Spiel der Bullen gegen Cashpoint SCR Altach findet am Samstag um 16:00 Uhr in der Cashpoint Arena statt und wird von Schiedsrichter Gerhard Grobelnik geleitet.