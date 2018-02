Raubüberfälle auf Tankstellen geklärt

Der Drogensüchtige hatte sich mit einer Sturmhaube maskiert und trug komplett schwarze Kleidung, als er am 28. September kurz vor Mitternacht in den Verkaufsraum der Jet-Tankstelle in Straßwalchen marschierte. „Geld her, sofort!“ schrie er die zwei Angestellten an und zeigte ihnen ein Messer mit einer 20 cm langen Klinge. Der Räuber erbeutete 1000 Euro und entkam vorerst unerkannt.