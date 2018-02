Kein Leberkäse: Mann (38) startete Amokfahrt in OÖ

Aus Ärger darüber, dass er wegen Geldmangels keine Leberkäsesemmel bekam, hat ein 38 Jahre alter Mann am Dienstag in einem Einkaufszentrum in Oberösterreich zu einer Amokfahrt mit seinem Auto angesetzt. Drei Leute brachten sich in Sicherheit, ehe ein 64-Jähriger den Mann mit Hilfe eines Passanten überwältigte.