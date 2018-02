Footballer-Unfalltod: Trump attackiert Einwanderer

Der Präsident verband dies mit einem Appell an die oppositionellen Demokraten, auf seinen Kurs zur Absicherung der Grenze und gegen die illegale Einwanderung einzuschwenken. Die Demokraten müssten bei diesen Themen "robust" werden, und zwar "schnell", schrieb Trump. Im US-Kongress wird derzeit über Reformen in der Einwanderungspolitik verhandelt. Dabei geht es unter anderem um vom Präsidenten geforderte 25 Milliarden US-Dollar (rund 20,1 Mrd. Euro) für sein Prestigeprojekt einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Trump hat seit dem Wahlkampf immer wieder von "Illegalen" verursachte Unfälle oder begangene Verbrechen dafür benutzt, seine harte Linie in der Einwanderungspolitik zu propagieren.