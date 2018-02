LASK-Edeljoker Gartler gab Blau-Weiß einen Korb

Samstag fror er beim Bundesliga-2:1 gegen St. Pölten 90 Minuten auf der LASK-Bank, gestern war René Gartler beim Test-2:2 gegen Ostligist Amstetten von Beginn an heiß, traf bereits nach drei Minuten. Nachdem er kürzlich ein Angebot von BW Linz abgelehnt hatte. Was darauf schließen lässt, dass der Zweitligist noch einen Stürmer will.