Doppelschlag! Vonn gewinnt schon wieder vor Goggia

Stephanie Venier rauschte knapp am Podest vorbei. Sie landete als beste Österreicherin hinter Tina Weirather auf Platz vier. Nach Platz 23 am Samstag ist dieses Resultat für die Tirolerin Balsam auf die Wunden. "Ich war am Samstag ziemlich sauer, habe mich heute aber auf das besonnen, was ich gut kann: locker sein und sich nicht zu viele Gedanken machen. Im unteren Teil wäre noch mehr drin gewesen, aber ich jetzt zuversichtlich für Olympia", so Venier. Auch Nicole Schmidhofer brauste als Siebente in die Top Ten.