Wieder schwerer Sturz in Garmisch

Am Samstag war Jackie Wiles schwer gestürzt - Kreuzbandriss und Wadenbeinbruch. Bei der zweiten Damen-Abfahrt in Garmisch erwischte es am Sonntag ihre Teamkollegin Stacey Cook: Die US-Amerikanerin verlor die Kontrolle über ihre Skier, krachte mit vollem Karacho in die Fangnetze und wurde via Akia abtransportiert.