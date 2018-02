Matthias Mayer: Das goldene Lächeln ist wieder da

"Die Strecke liegt mir"

2018 ist Mayer nicht nur vier Jahre älter und Sieger von vier Weltcup-Rennen. Sondern auch um zehn Kilogramm schwerer. Alles Muskelmasse natürlich. „Ja, ich bin breiter geworden, hab viel an meiner körperliche Fitness gearbeitet.“ Am Freitagabend flog Mayer gemeinsam mit seinen österreichischen Abfahrtskollegen von Wien nach Seoul. Das Abenteuer Olympia hat also nun endgültig begonnen. Zwei Olympia-Goldene in der Abfahrt in Folge? Das hat es in der Geschichte bisher noch nie gegeben. Die Chancen auf diesen historischen Doppelpack stehen gar nicht so schlecht. „Was man so hört, liegt mir die Strecke“, sagt Mayer und lächelt schon wieder verschmitzt. Genauso wie damals vor vier Jahren vor der Olympia-Abfahrt in Sotschi. Vor seiner Abfahrt.