Zweite Bundesliga: 4:1! Nürnberg auf Aufstiegskurs

Die Nürnberger bauten den Vorsprung auf den Relegationsrang, auf dem Holstein Kiel liegt, vorerst auf fünf Punkte aus. Der Vierte Sandhausen ist bereits neun Zähler entfernt. Für Georg Margreitter, der wie zuletzt beim 1:0-Sieg bei Union Berlin wegen muskulärer Probleme fehlte, und Co. war es die achte ungeschlagene Partie in Folge. Dabei gelangen fünf Siege. Bei dem am Freitag wirkte auch Lukas Jäger nicht mit, er saß nur auf der Bank. Bei Verlierer Aue spielte Dominik Wydra als Abwehrchef durch, der Klub ist als 15. voll in den Abstiegskampf involviert.