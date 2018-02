Aus für Wozniacki, Thiem-Freundin weiter!

Die nach ihrem Triumph in Melbourne vergangene Woche auf Position eins der Weltrangliste vorgerückte Dänin musste sich am Freitag im Kampf um den Halbfinaleinzug der Russin Darja Kasatkina mit 6:7(2),3:6 geschlagen geben. Für die Nummer acht des Turniers war es der zweite Karriere-Erfolg gegen eine Weltranglistenführende - nach jenem gegen die Deutsche Angelique Kerber vergangenes Jahr in Sydney.