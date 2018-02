Thiem erhöht locker auf 2:0 für Österreich!

Die Niederösterreicher Gerald Melzer und Dominic Thiem haben am Freitag beim Davis Cup in Sankt Pölten gegen Weißrussland mit einem 2:0 für das wunschgemäße Zwischenergebnis der Österreicher gesorgt. Damit braucht die Truppe von Kapitän Stefan Koubek am Samstag (ab 13 Uhr) aus maximal drei Partien nur noch einen Erfolg zum Aufstieg in die zweite Runde der Europa/Afrika-Zone I.