Davis Cup: Schweiz gegen Kasachstan vor dem Aus!

Ohne Federer und Wawrinka

Die ohne ihre Stars Roger Federer und den rekonvaleszenten Stan Wawrinka angetretenen Eidgenossen könnten bereits am Samstag ausscheiden: Der Match des Schweizer Teamleaders Henri Laaksonen (ATP-123.) gegen den als Nummer 231 klassierten Dimitri Popko war von vornherein die einzige der maximal fünf Partien, in der die Schweiz aufgrund der Klassierungen klar favorisiert war. Trotzdem verlor Laaksonen 2:6,6:7(7),6:3 5:7. Danach konnte der in Österreich trainierende Youngster Adrian Bodmer in seinem ersten Davis-Cup-Einzel gegen Michail Kukuschkin nach einem guten Start die Niederlage nicht abwenden, er unterlag 6:3,3:6,2:6,3:6. Davis-Cup-Kapitän Severin Lüthi, eben noch vom Triumph mit seinem Schützling Federer aus Australien zurückgekehrt, muss sich nicht nur aufgrund des Wechsels vom australischen Sommer in den harten kasachischen Winter warm anziehen.