Garmisch-Chaos „zipft einen an“: Ski-Damen sauer!

Verkürzte Abfahrt am Samstag in Garmisch-Partenkirchen

Statt einer Sprintabfahrt mit zwei Durchgängen fahren die Ski-Damen am Samstag ab 12.30 Uhr eine verkürzte Abfahrt vom Super-G-Start auf der Kandahar-Weltcupstrecke, der ohnehin für die zwei Sprint-Durchgänge vorgesehen gewesen wäre. Davor soll ab 10 Uhr ein Training über die komplette Strecke stattfinden, teilte FIS-Renndirektor Atle Skaardal am Freitag in der Mannschaftsführersitzung mit.