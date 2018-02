Rumäne vergewaltigte Mädchen: Sieben Jahre Haft

"Sie hat sich mir zu stark genähert"

Der Angeklagte behauptete demgegenüber, er sei von der Zwölfjährigen "verführt" bzw. "provoziert" worden: "Es war schon nicht mehr normal." Die Kleine hätte ihn verbal angemacht, so der 46-Jährige sinngemäß: "Ich habe mich auch gewundert, was sie so gesprochen hat." Er sei regelrecht "genötigt" worden: "Sie hat mich nicht in Frieden gelassen. Sie hat sich mir zu stark genähert." Schließlich sei es gegen seinen Willen zu sexuellen Handlungen mit der in dieser Hinsicht nicht Unerfahrenen gekommen: "Wenn sie Jungfrau gewesen wäre, hätte ich sie nicht berührt."