Es ist fix: Zillertalbahn fährt mit Wasserstoff!

"Ja, wir betreten mit der Umrüstung der Zillertalbahn vom Dieselbetrieb auf Wasserstoff Neuland. Doch wer in Zukunft dabei sein will, muss neue Wege gehen und Visionen in die Realität umsetzen", ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Zillertaler Verkehrsbetriebe (ZVB), Franz Hörl, übverzeugt. Der Fahrplan bis zur Inbetriebnahme 2022 ist sportlich: Vom Test eines Prototyps bis hin zur Ausschreibung der Triebwagen und dem Aufbau der Wassestoff-Produktionsanlage muss noch viel passieren.