FMA zeigt Bitcoin-Firma wegen Betrugsverdachts an

Die Finanzmarktaufsicht hat aufgrund zahlreicher Beschwerden die auf Einlagen und Anlagen in Bitcoin spezialisierte Firma Optioment angezeigt. Man habe an die Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung zur inhaltlichen Prüfung dieser Beschwerden erstattet, teilte die Aufsichtsbehörde am Mittwoch auf ihrer Website mit.