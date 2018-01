„Bin verrückt!“ - „Auba“ sagt sorry zu BVB-Fans

Was hatte das Transfer-Theater um Pierre-Emerick Aubameyang nicht für Wellen geschlagen. Mitunter hatte sich der nunmehrige Arsenal-London-Superstar in den letzten Dienst-Wochen bei Borussia Dortmund sehr fragwürdig verhalten. Das ist "Auba" selbst offenbar durchaus bewusst. Via Instagram bittet der Sturm-Exzentriker jetzt die BVB-Fans gleichsam um Vergebung.