Rapid-Boss: „Derby mehr als nur ein Wegweiser!“

Der Countdown läuft! Am Sonntag startet Rapid gleich mit dem Kracher gegen Stadtrivale Austria in das Bundesliga-Frühjahr. Ohne eine personelle Verstärkung. Grün-Weiß griff in der Transferzeit nicht ins Börserl. Was – laut Michael Krammer – möglich gewesen wäre, aber nicht notwendig ist. Der Präsident der Hütteldorfer ist von der Qualität des Kaders überzeugt. Auch von den Stürmern.