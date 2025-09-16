Davis Cup, Nachwuchs-Arbeit und die Wiener Klubs

In dieser Folge haben wir wieder zwei großartige Gäste am Start: Stefan Koubek, Tennis-Ass und Davis-Cup-Kapitän, sowie Kabarettist und Sport-Experte Peter Moizi. Gemeinsam sprechen wir über brandheiße Themen aus der Welt des Sports – wie immer mit klaren Meinungen, spannenden Einblicken von unseren Experten und einer guten Portion Humor.