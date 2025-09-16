Vorteilswelt
Erneute Ski-Tragödie

Dramatischer Appell: „Zeit, damit aufzuhören!“

Ski Alpin
16.09.2025 10:35
Matteo Franzoso ist nach seinem schweren Sturz im Training verstorben.
Matteo Franzoso ist nach seinem schweren Sturz im Training verstorben.(Bild: GEPA)

Lucrezia Lorenzi, Schwester der im vergangenen Jahr verunglückten italienischen Ski-Hoffnung Matilde Lorenzi, hat sich nach der Tragödie rund um Matteo Franzoso auf Instagram emotional zu Wort gemeldet. Die junge Italienerin fordert dabei mehr Sicherheit für die Athleten.  

0 Kommentare

Der italienische Ski-Rennläufer Matteo Franzoso ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er bei seinem schlimmen Trainingssturz in Chile erlitten hatte. Eine weitere Tragödie im modernen Skisport, die nun die Debatte um die Sicherheit der Athleten neu entfacht. 

Ein Thema, das Lucrezia Lorenzi schon länger am Herzen liegt. Vor knapp einem Jahr ist auch ihre Schwester Matilde nach einem Trainingssturz, im Alter von 19 Jahren, verstorben. Das Ski-Juwel verlor im vergangenen Oktober auf dem Schnalser Gletscher in Südtirol die Kontrolle über ihre Ski und prallte mit voller Wucht mit dem Kopf auf die harte Piste. 

(Bild: instagram.com/lucrezialorenzi)

Auch Ghedina appelliert
„Die Worte Schicksal und Pech kommen im Wortschatz eines Profisportlers nicht vor. Man kann nicht zum Skifahren aufbrechen und nie wieder nach Hause zurückkehren“, schreibt nun ihre Schwester Lucrezia in einer Story auf Instagram. 

Zitat Icon

Moderne Skier sind zu schnell, es ist Zeit, sie zu ändern

Kristian Ghedina

Der Tod von Franzoso sei die nächste Tragödie gewesen – weitere müssten vermieden werden. Das sieht auch der ehemalige Ski-Profi Kristian Ghedina so. Gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ macht er vor allem einen großen Risikofaktor aus: „Moderne Skier sind zu schnell, es ist Zeit, mit dieser Entwicklung aufzuhören und sie zu ändern“, so der Italiener. 

Für Matteo Franzoso und Matilde Lorenzi kommt das zu spät. „Ciao Matte, grüß Mati von mir“, schließt Lucrezia ihre Story ab und hofft dabei, dass ihre Worte Wirkung zeigen. 

Porträt von David Hofer
David Hofer
