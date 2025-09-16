Dramatischer Appell: „Zeit, damit aufzuhören!“

Lucrezia Lorenzi, Schwester der im vergangenen Jahr verunglückten italienischen Ski-Hoffnung Matilde Lorenzi, hat sich nach der Tragödie rund um Matteo Franzoso auf Instagram emotional zu Wort gemeldet. Die junge Italienerin fordert dabei mehr Sicherheit für die Athleten.
Der italienische Ski-Rennläufer Matteo Franzoso ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er bei seinem schlimmen Trainingssturz in Chile erlitten hatte. Eine weitere Tragödie im modernen Skisport, die nun die Debatte um die Sicherheit der Athleten neu entfacht.
Ein Thema, das Lucrezia Lorenzi schon länger am Herzen liegt. Vor knapp einem Jahr ist auch ihre Schwester Matilde nach einem Trainingssturz, im Alter von 19 Jahren, verstorben. Das Ski-Juwel verlor im vergangenen Oktober auf dem Schnalser Gletscher in Südtirol die Kontrolle über ihre Ski und prallte mit voller Wucht mit dem Kopf auf die harte Piste.
Auch Ghedina appelliert
„Die Worte Schicksal und Pech kommen im Wortschatz eines Profisportlers nicht vor. Man kann nicht zum Skifahren aufbrechen und nie wieder nach Hause zurückkehren“, schreibt nun ihre Schwester Lucrezia in einer Story auf Instagram.
Moderne Skier sind zu schnell, es ist Zeit, sie zu ändern
Kristian Ghedina
Der Tod von Franzoso sei die nächste Tragödie gewesen – weitere müssten vermieden werden. Das sieht auch der ehemalige Ski-Profi Kristian Ghedina so. Gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ macht er vor allem einen großen Risikofaktor aus: „Moderne Skier sind zu schnell, es ist Zeit, mit dieser Entwicklung aufzuhören und sie zu ändern“, so der Italiener.
Für Matteo Franzoso und Matilde Lorenzi kommt das zu spät. „Ciao Matte, grüß Mati von mir“, schließt Lucrezia ihre Story ab und hofft dabei, dass ihre Worte Wirkung zeigen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.