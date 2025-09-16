Dramatischer Appell: „Zeit, damit aufzuhören!“

Der Tod von Franzoso sei die nächste Tragödie gewesen – weitere müssten vermieden werden. Das sieht auch der ehemalige Ski-Profi Kristian Ghedina so. Gegenüber der „Gazzetta dello Sport“ macht er vor allem einen großen Risikofaktor aus: „Moderne Skier sind zu schnell, es ist Zeit, mit dieser Entwicklung aufzuhören und sie zu ändern“, so der Italiener.