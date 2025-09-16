Barca-Legende meldet sich nach Fake-Todesmeldung

Eine Falschmeldung der übelsten Sorte machte am Wochenende in den sozialen Medien die Runde: Barça-Ikone Éric Abidal wurde auf mehreren X-Accounts für tot erklärt. Nun meldete sich der 46-Jährige selbst zu Wort.
Via Instagram-Story schreibt Abidal: „Manche Gerüchte sollten niemals existieren. Ich bin hier mit meiner Familie und alles ist in Ordnung. Respekt ist unerlässlich. Mir geht es gut, ich lebe und bin wohlauf. Vielen Dank für eure Unterstützung und eure besorgten Nachrichten.“
Bei X hieß es am Wochenende fälschlicherweise, Abidal sei nach Komplikationen einer zweiten Lebertransplantation verstorben. Tatsächlich kämpfte der Verteidiger in seiner Karriere gegen Leberkrebs: 2011 wurde ein Tumor entfernt, im Jahr darauf unterzog er sich einer Transplantation und feierte 2013 ein emotionales Comeback.
Mit dem FC Barcelona erlebte Abidal seine erfolgreichste Zeit: Er gewann zwei Champions-League-Titel, vier Meisterschaften und zweimal die Copa del Rey.
Hinter diesem haltlosen Unsinn stehen eine Familie und Kinder.
Hayet Abidal, Frau von Éric Abidal
Nach Stationen in Monaco und Piräus beendete er 2014 seine Laufbahn, kehrte danach als Klub-Botschafter und später als Sportdirektor nach Barcelona zurück.
„Haltloser Unsinn“
Abidals Ehefrau Hayet Abidal reagierte ebenfalls scharf auf die Fake-Meldungen: „Fake News. Nein, Eric ist nicht tot. Gott sei Dank. Hinter diesem haltlosen Unsinn stehen eine Familie und Kinder.“
Ein makabres Gerücht, das einmal mehr zeigt, wie gefährlich falsche Meldungen im Netz sein können. Abidal selbst bleibt standhaft, so wie in seiner aktiven Karriere.
