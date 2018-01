Ski-Massenkarambolage! Nicht mal Profis entkamen

Massenkarambolage beim traditionellen Skilanglauf-Marathon Marcialonga in Trentino: Bei der 45. Austragung des berühmten Skisport-Events gab es eine minutenlange Kettenreaktion. Und als die Akteure schon glaubten, dass der Schreck vorbei ist, kamen die nächsten Unfälle. Am Ende gewann der Russe Ilya Chernousov, der die 70 Kilometer in einer Zeit von 2:48:08 absolvierte.