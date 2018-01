Einparkhilfe funktioniert auch bei Schlapfen & Co.

Dass sich Nissans automatische Einparkhilfe nicht nur für Autos eignet, zeigt der Hersteller aktuell in einem traditionellen japanischen Ryokan: Ob Schlapfen, Polster, Tische oder Fernbedienungen – nahezu jeder Gegenstand bewegt sich in dem Hotel – sehr zur Überraschung der Gäste – nach dem Gebrauch wieder zurück an seinen ursprünglichen Platz.