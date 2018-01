Tennis-Beauty Wozniacki gewinnt Australian Open!

In der Folge wollte Wozniacki so schnell wie möglich für klare Verhältnisse sorgen. Halep wehrte im dritten Game vier Breakbälle ab, spürte dann aber in der Folge ihr doch wesentlich anstrengenderes Programm vor diesem Endspiel. Halep hatte in zwei Partien Matchbälle abwehren müssen - in Runde drei siegte sie erst mit 15:13 im dritten Satz nach 3:44 Stunden gegen Lauren Davis (USA), im Halbfinale mit 9:7 gegen Angelique Kerber (GER).