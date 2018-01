Holdener feiert Heimsieg - Siebenhofer auf Rang 5!

"Ich freue mich über die Platzierung, aber es wäre viel mehr drinnen gewesen. Ich habe im Super-G so oft eingeparkt, dass ich den Speed nicht mitnehmen konnte. 18. im Super-G, das ist definitiv nicht mein Anspruch", gab sich Siebenhofer nach dem um 44/100 verpassten Podest selbstkritisch. "Dafür war der Slalom sehr solide. Da konnte ich noch einmal aufzeigen. Und bei Olympia gibt es in der Kombination eine Abfahrt. Das spielt mir in die Karten. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich nicht dabei wäre", merkte die 26-Jährige an.