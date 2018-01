Reals Pokal-Desaster: Es wird eng für Zidane!

Rückendeckung erhält er von seinen Spielern. „Ich treffe solche Entscheidungen nicht. Es ist nie angenehm, den Trainer zu wechseln. Ich habe das schon erlebt. Wir standen hinter Zidane, als wir erfolgreich waren, und tun es jetzt, wo es schlecht läuft, auch“, so Ramos über die Zukunft des Franzosen. Für Real wartet schon am Samstag die nächste schwierige Aufgabe. Der Tabellenvierte ist beim Dritten in Valencia zu Gast.