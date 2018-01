Offene Fragen bei Rapid zum Ende des Spanien-Camps

Eine Erpressung?

Was seine Planungen – auch für den Sommer – erschwert. Und jetzt geht auch noch eine Nebenfront auf: St. Pölten will Eren Keles, für den auch Wolfsberg angefragt hat, nur holen, wenn Rapid Stürmer Alex Sobczyk zurücknimmt. Der 20-Jährige hat erst im November in Hütteldorf bis 2020 verlängert. "Wenn nicht, wäre es eine Unterlassungssünde gewesen, wenn er durchstartet", begründet Bickel. Aber jetzt will St. Pölten den Leihstürmer nicht mehr. So klingt der Deal nach einer Erpressung.